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Azerbaycan Başkonsolosu Mustafayeva Kütahya'ya Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Azerbaycan Başkonsolosu Mustafayeva Kütahya'ya Nezaket Ziyaretinde Bulundu
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Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Kütahya Valisi Musa Işın ile bir araya gelerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini geliştirmek, eğitim ve yatırım konularını ele almak üzere nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Vali Işın, Azerbaycanlı öğrencilerin Kütahya'daki durumlarının önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Kütahya Valisi Musa Işın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, eğitim ve yatırım konuları ele alındı.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Musa Işın, Başkonsolos Mustafayeva'yı Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye ile Azerbaycan halkı kardeştir. Kardeş halkın temsilcisini ilimizde görmek bizim için büyük bir onur. İlimizde 500 civarında Azerbaycanlı öğrenci öğrenim görüyor. Onlar bizim misafirimiz değil, kendi vatandaşımızdır" dedi.

Başkonsolos Narmina Mustafayeva ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kütahya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden etkilendiğini ifade eden Mustafayeva, ilde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Mustafayeve, "Bu öğrenciler, iki ülke arasındaki bağları güçlendiren birer köprü. Onların ihtiyaçlarının karşılanması için iş birliğine hazırız" dedi.

Ziyarette ayrıca, Azerbaycan ile Türk iş insanları arasında yapılabilecek muhtemel yatırım organizasyonları da masaya yatırıldı. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Başkonsolos Mustafayeva, ziyaretin ardından Kütahya'nın tarihi ve kültürel alanlarını da gezerek şehri yakından tanıma fırsatı buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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