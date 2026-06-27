AYTO Haziran ayı olağan meclis toplantısını gerçekleşti

Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO'nun Haziran ayında yerel ve ulusal düzeyde yürüttüğü faaliyetler ile gerçekleştirdiği temas ve görüşmeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Geçtiğimiz ay düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne ilişkin video gösteriminin gerçekleştirildiği toplantıda Başkan Ülken, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Dr. Ali Çufadar tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası ekonomiye ilişkin değerlendirme sunumunu Meclis üyeleriyle paylaştı.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, güncel ekonomik gelişmelere ilişkin istişarelerin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı