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AYESOB Başkanı Künkcü TESK yönetiminde

AYESOB Başkanı Künkcü TESK yönetiminde
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in yönetim kurulu kadrosuna seçildi. Künkcü, ilk toplantısına İstanbul'da katıldı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in yönetim kurulu kadrosuna girdi.

AYESOB Başkanlığı görevine ikinci kez seçilerek Aydın esnafının güçlü desteğini alan Muhammet Ali Künkcü, TESK Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk toplantısına İstanbul'da katıldı. Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkarların geleceğine yön verecek kararların ele alındığı toplantıda yer alan Künkcü'nün, Aydın'ı en üst düzeyde temsil etmesi kentte memnuniyetle karşılandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in yönetim kadrosunda yer alması, Künkcü'ye duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilirken, Aydın'ın da Türkiye'nin en büyük esnaf teşkilatında daha güçlü şekilde temsil edilmesini sağlayacak.

Görevlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, bu görevin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirtti. Künkcü, "Bu önemli göreve layık görülmekten büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum. Aydın esnaf ve sanatkarlarımızın bana duyduğu güveni, şimdi Türkiye'nin en büyük esnaf teşkilatı olan TESK'te en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım. TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e şahsıma duyduğu güven dolayısıyla teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı sorunların çözümü, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve teşkilatımızın daha da güçlenmesi adına üzerimize düşen her görevi kararlılıkla yerine getireceğiz. AYESOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akıl, istişare ve birlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Aydın'ımızın sesini TESK Yönetim Kurulu'nda en güçlü şekilde duyuracak, ilimizin ve ülkemizin esnaf ve sanatkarları için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu görevin başta Aydın esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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