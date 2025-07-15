Aydıntepe'de Üreticilere Hibe Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan IPARD III hibe destekleri kapsamında yarın Aydıntepe'de üreticilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlenecek.

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Aydıntepe Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan toplantıda arıcılık, kırsal turizm ve ahır yapımı gibi yatırım konularında sunulan hibe destekleri hakkında detaylı bilgi verilecek.

Tüm üreticilerin davetli olduğu toplantıda, IPARD programının sağladığı fırsatlar ve başvuru süreçleri anlatılacak, üreticilerin soruları yanıtlanacak. - BAYBURT