Aydınlı Öğrenciler Spor Alanında Büyük Başarılar Elde Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde Doktor Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencileri Bartu Soykan ve Poyraz Karakurt spor alanındaki elde ettikleri başarıları ile öğretmenlerini gururlandırırken, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan öğrencileri ağırlayarak ödüllendirdi.

Doktor Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Bartu Soykan Ankara ilinde düzenlenen Tırmanış (H) Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca yine 8. sınıf öğrencisi Poyraz Karakurt ise Türkiye Okullar Arası Grokomen 75 kg güreş müsabakasında Türkiye ikincisi oldu. Genç sporcular, Türkiye genelinde düzenlenen müsabakalarda elde ettikleri derecelerle öğretmenlerini gururlandırdı. Başarılı öğrenciler, Okul Müdürü Abdulkadir Ceyhan ve Müdür Yardımcısı Turgay Atılgan eşliğinde Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ı makamında ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan, öğrencileri göstermiş oldukları üstün gayret ve başarıdan dolayı tebrik ederek ödüllendirdi. Özcan, "Bu başarılar sadece ailelerini ve öğretmenlerini değil, tüm ilçemizi gururlandırdı. Sporun her dalında gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN