Aydın Ticaret Borsası'ndan Tarım Müdürü Ayhan Temiz'e Ziyaret
Aydın Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz'i ziyaret ederek tarımsal üretim ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Ayhan Temiz'i makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Uyar, Meclis Üyeleri Mehmet Akkan ve M. Hakan Adalı ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Ayhan Temiz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası'nın faaliyet alanları ile tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörünün bölge ekonomisine katkıları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Tarımsal üretimin geliştirilmesi, üretici odaklı politikaların desteklenmesi ve sektörün öncelikli ihtiyaçları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette; kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar da ele alındı.

Ayrıca, tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmaya açık olduklarını belirterek, İl Müdürü Ayhan Temiz'e yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
