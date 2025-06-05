Aydın Ticaret Borsası'ndan Kurban Bayramı Kutlaması

Aydın Ticaret Borsası'ndan Kurban Bayramı Kutlaması
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Aydın Ticaret Borsası, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışanları ile bir bayramlaşma merasimi düzenledi. Başkan Fevzi Çondur, bayramların kardeşlik ve paylaşım duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası, Kurban Bayramı vesilesiyle Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. çalışanlarının katılımıyla bayramlaşma merasimi düzenledi.

Bayramlaşma programında konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bayramların toplumda dayanışma, kardeşlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğine vurgu yaparak, "Bayramlar, bizleri bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren özel günlerdir. Bugün burada, hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın, üyelerimizin ve Aydın halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ise konuşmasında, "Bayramlar, sevgi, hoşgörü ve paylaşımın yoğunlaştığı, toplumsal değerlerin ön plana çıktığı kıymetli zamanlardır. Bu vesileyle tüm mesai arkadaşlarımızın ve halkımızın bayramını kutluyor, sevdikleriyle birlikte nice sağlıklı ve mutlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma merasimine, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Uyar ve Cihan Can, Meclis Üyesi Mustafa Hakan Adalı ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz katıldı. Program, toplu fotoğraf çekimi ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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