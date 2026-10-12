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Aydın Ticaret Borsası'nda Fevzi Çondur ve A. Bahri Erdel yeniden başkan seçildi

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Aydın Ticaret Borsası'nda Fevzi Çondur ve A. Bahri Erdel yeniden başkan seçildi
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Aydın Ticaret Borsası'nda 3 Ekim 2026'da yapılan seçimlerde 2026-2030 dönemi organları belirlendi. Efeler İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimlerde Fevzi Çondur Yönetim Kurulu Başkanlığına, A. Bahri Erdel Meclis Başkanlığına yeniden seçildi.

Aydın Ticaret Borsası'nda, 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından 2026-2030 dönemi görev yapacak yönetim ve organlar belirlenirken, Fevzi Çondur Yönetim Kurulu Başkanlığına, A. Bahri Erdel ise Meclis Başkanlığına yeniden seçildi.

Aydın Ticaret Borsası'nda yeni hizmet döneminde görev yapacak Yönetim Kurulunun belirlenmesi amacıyla seçimler gerçekleştirildi. Efeler İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleşen seçimlerde Borsanın yeni dönem yönetimi şekillendi. Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan seçimler sonucunda Fevzi Çondur Yönetim Kurulu Başkanlığına, A. Bahri Erdel ise Meclis Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Borsanın yeni döneminde görev alacak diğer kurul ve organların da belirlenmesine yönelik süreç de netleşti.

Yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Fevzi Çondur, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Öncelikle seçimlerimizin Aydın Ticaret Borsamıza, üyelerimize ve Aydın ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum. Aydın Ticaret Borsası olarak temel önceliğimiz, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermektir. Bunun yanı sıra kentimizin tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek ve Aydın ekonomisine değer katacak çalışmaları hayata geçirmektir. Yeni dönemde de ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla hareket ederek üyelerimizin menfaatlerini gözeten projelerimizi sürdüreceğiz. Aydın, incir, zeytin, kestane, pamuk ve diğer tarımsal ürünleriyle ülkemizin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip. Bu potansiyelin daha ileriye taşınması, üreticilerimizin ve üyelerimizin rekabet gücünün artırılması, tarımsal ürünlerimizin katma değerinin yükseltilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Borsamızın kurumsal kapasitesini güçlendirirken üyelerimizle, kamu kurumlarımızla ve ilgili paydaşlarımızla iş birliğimizi de geliştireceğiz. Yeni hizmet döneminin kentimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Aydın Ticaret Borsası'nın 2026-2030 hizmet döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ise Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Cengiz Ülgen, Yakup Er, Cihan Can, Rıza Uyar isimlerinden oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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