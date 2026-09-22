Aydın İnciri için Nazilli’deki tesislerde denetimler aralıksız sürüyor

Aydın'ın dünyaca ünlü ve tescilli ürünü incirin kalite, gıda güvenilirliği ve ihracat standartlarının korunması amacıyla depolama, işleme ve paketleme tesislerindeki denetimler aralıksız sürüyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hafize Kendirlioğlu ve Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Sungur ile birlikte Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren incir depolama, işleme ve paketleme tesislerinde saha incelemelerinde bulundu. Gerçekleştirilen kontrollerde incirin üretim sonrasındaki süreçleri detaylı şekilde ele alındı. 2026/1 Sayılı Valilik Tebliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle toksin oluşumunun önlenmesi, hijyen şartlarının uygunluğu, depolama ve işleme süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ile kalite standartlarının korunmasına yönelik kontroller yapılıyor.

Aydın'ın önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan ve dünya pazarlarında da kendine önemli bir yer edinen Aydın İnciri'nin tüketicilere güvenilir ve yüksek kalite standartlarında ulaştırılması hedeflenirken, ürünün ihracat sürecindeki standartlarının korunmasına da önem veriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üretimden ihracata kadar geçen süreçte Aydın İnciri'nin marka değerinin korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı