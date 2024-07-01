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Aydın'ın Karacasu ilçesinde Tütün Hasadı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Kaymakam Mehmet Gündoğdu ve Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan, tütün hasadına katılarak bölge halkıyla bir araya geldi. İlçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan tütünün hasadına destek veren yetkililer, çiftçilerle birlikte tarlada çalışarak onların emeklerine ortak oldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Kaymakam Mehmet Gündoğdu ve Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan, tütün hasadına katılarak bölge halkıyla bir araya geldi.

İlçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan tütünün hasadına destek veren yetkililer, çiftçilerle birlikte tarlada çalışarak onların emeklerine ortak oldu. Tütün hasadına katılarak çiftçilerle sohbet eden Kaymakam Gündoğdu, tütün üreticilerinin sorunlarını dinleyerek bu yılki hasadın bereketli geçmesini temenni etti. Kaymakam Gündoğdu, "Bölge ekonomisinin can damarı olan tütün üretimi, burada yaşayan pek çok ailenin geçim kaynağıdır. Biz de her zaman çiftçimizin yanındayız ve onların emeğine saygı duyuyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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