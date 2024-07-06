Aydın'ın Karacasu ilçesinde orman yangını önleme çalışmaları yapıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, Orman İşletme Şefi İsmail Göksu ile birlikte Kahvederesi-Döverbeleni güzergahında arazi yollarını ve Karlık Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Gündoğdu ve Orman İşletme Şefi Göksu, bölgede yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyerek, orman yollarının durumu hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında, yangın sezonunda riskleri azaltmak ve yangınla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla yapılan hazırlıkların önemine vurgu yapıldı. Karlık Yangın Gözetleme Kulesi'nde de detaylı bir inceleme yapan Gündoğdu, kule personelinden gözetleme ve yangın ihbar süreçleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Gündoğdu, yangınla mücadelede erken ihbarın ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını belirterek, gözetleme kulesinin bu konuda önemli bir rol oynadığını ifade etti. - AYDIN