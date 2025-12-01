Haberler

Aydın Esnafı, Mesleki Eğitim Zirvesi'nde Temsil Edildi

Aydın Esnafı, Mesleki Eğitim Zirvesi'nde Temsil Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde Aydın'ı temsil ederek mesleki eğitimin önemini vurguladı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesine, katılarak Aydın'ı temsil etti.

Künkcü'nün yer aldığı zirvede; mesleki eğitimde yeni vizyonun oluşturulması, mevcut alan ve dalların güncellenmesi, geleceğin mesleklerinin belirlenmesi ve Ahilik kültürünün eğitim programlarına daha etkin şekilde yansıtılması gibi Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren kritik başlıklar masaya yatırıldı.

Mesleki eğitim konusundaki hassasiyeti ve çalışmalarıyla bilinen Başkan Künkcü, zirvede de bu yaklaşımını ortaya koyarak esnaf camiasının beklentilerini üst makamlara en net şekilde iletti.

Program sonrası değerlendirmede bulunan Künkcü, "Aydın esnafımızın geleceğine yön verecek her çalışmada var olmayı bir sorumluluk değil, bir görev olarak görüyoruz. Mesleki eğitimin güçlenmesi, hem esnafımızın hem ülkemizin yarınları için büyük bir adımdır. Biz de bu sürece katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.