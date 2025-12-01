Aydın Esnafı, Mesleki Eğitim Zirvesi'nde Temsil Edildi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesine, katılarak Aydın'ı temsil etti.

Künkcü'nün yer aldığı zirvede; mesleki eğitimde yeni vizyonun oluşturulması, mevcut alan ve dalların güncellenmesi, geleceğin mesleklerinin belirlenmesi ve Ahilik kültürünün eğitim programlarına daha etkin şekilde yansıtılması gibi Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren kritik başlıklar masaya yatırıldı.

Mesleki eğitim konusundaki hassasiyeti ve çalışmalarıyla bilinen Başkan Künkcü, zirvede de bu yaklaşımını ortaya koyarak esnaf camiasının beklentilerini üst makamlara en net şekilde iletti.

Program sonrası değerlendirmede bulunan Künkcü, "Aydın esnafımızın geleceğine yön verecek her çalışmada var olmayı bir sorumluluk değil, bir görev olarak görüyoruz. Mesleki eğitimin güçlenmesi, hem esnafımızın hem ülkemizin yarınları için büyük bir adımdır. Biz de bu sürece katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN