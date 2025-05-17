Aydın Esnafı İzmir'de Buluştu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tartışıldı

Aydın Esnafı İzmir'de Buluştu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tartışıldı
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İzmir'de düzenlenen toplantıda Aydın esnafı, ekonomik daralma, maliyet artışları ve dijital dönüşüm gibi sorunlarını dile getirerek çözüm önerilerini masaya yatırdı. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın'ı temsil etmenin önemine vurgu yaptı.

İzmir'de düzenlenen 'Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı'nda Aydın'ın esnaf sesi güçlü şekilde yankı buldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde İzmir'de gerçekleştirilen 'Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı'na Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıya Ege Bölgesi'nden çok sayıda birlik başkanı ve yönetim kurulu üyesi iştirak etti. Katılımcılar, bölge esnafının yaşadığı sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini açık bir platformda istişare ederek ortak akılla yol haritası belirledi. Toplantıda özellikle ekonomik daralma, maliyet artışları, haksız rekabet, çırak yetiştirme sorunları ve dijital dönüşüm gibi başlıklar öne çıktı.

"Aydın esnafını en iyi şekilde temsil ediyoruz"

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın'ı her platformda en iyi şekilde temsil etmeye özen gösterdiklerini belirterek, "İzmir'de gerçekleştirilen bu toplantı, bölge esnafının gerçek sorunlarının konuşulduğu, çözüm yollarının ortak akılla değerlendirildiği verimli bir buluşma oldu. Biz de Aydın olarak yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli oda başkanlarımızla birlikte katılım sağlayarak görüşlerimizi paylaştık. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını doğrudan dile getirerek çözüm önerilerimizi masaya yatırdık. Bu tür istişare toplantılarının, sahada karşılaştığımız gerçek sorunlara ışık tutması açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

AYESOB yönetimi ve oda başkanlarının Aydın'a hizmet noktasında ortak bir ruhla hareket ettikleri belirten Künkcü, "Oda başkanlarımızla her zaman birlik ve beraberlik içerisinde, uyumlu şekilde çalışıyoruz. Biz onların her zaman yanındayız, aynı şekilde onlar da bizlerin yanında olduklarını her ziyaretlerinde, her toplantıda ve her platformda açıkça gösteriyorlar. Bu karşılıklı güven ve destek, Aydın'daki esnaf teşkilatını daha da güçlü kılıyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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