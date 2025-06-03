Aydın'da Zeytinyağı ve Bitkisel Yağ İşletmelerine Denetim

Aydın'da Zeytinyağı ve Bitkisel Yağ İşletmelerine Denetim
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, zeytinyağı ve bitkisel yağ tüketimi yapan işletmelere yönelik eşzamanlı denetimler gerçekleştirildi. Tarım ekipleri, hijyen kontrolü yaparken numuneler aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinyağı ve bitkisel yağ tüketimi yapılan işletmelere yönelik eşzamanlı denetim gerçekleştirildi.

Önemli zeytin üretim merkezlerinden Aydın'da, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede il ve ilçe tarım ekipleri, Efeler ilçesinde zeytinyağı ve bitkisel yağ tüketiminin yapıldığı toplu tüketim işletmelerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. İlçe genelindeki denetim ve kontrol çalışmasında işletmeleri tek tek gezen ekipler, hijyen ve uygunluk kontrolü yaparken bir yandan da kullanılan yağlardan numune aldı. Vatandaşların sağlığını korumak adına denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında tüketici menfaatlerinin korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla alışveriş merkezlerinde zeytinyağı ve bitkisel yağın tüketildiği toplu tüketim işletmelerine yönelik olarak eş zamanlı olarak İl Müdürlüğümüz ve Efeler İlçe Müdürlüğünde görev yapan gıda kontrol görevlilerince denetim yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak denetimler devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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