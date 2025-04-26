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Yeşil erik tezgahları süslemeye başladı

Yeşil erik tezgahları süslemeye başladı
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Yaz mevsiminin müjdecisi erikler, Aydın'daki pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Kilosu cinsine göre 150 ile 200 lira arasında değişen eriklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan erik, Aydın'daki pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilosu cinsine göre 150 ile 200 lira arasında değişen eriklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber birçok yaz meyvesi tezgahlarda yerini almaya başladı. Yaz mevsiminin müjdecisi olan erikler ise Aydın'da tezgahlarda satılmaya başlandı. Can erikten papaz eriğine kadar birçok çeşidin yer aldığı pazar tezgahları da adeta yeşile boyanırken, eriklerin cinsine göre kilosu 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan eriklere ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, eriğin en güzel tuza banarak yendiğini belirtti.

Aydın'da Yaz Aylarının Vazgeçilmezi Erik Tezgahları Süslemeye Başladı

Birçok uzman ise her gün bir porsiyon erik yenmesinin faydalı olduğunu belirtirken, eriğin birer A, B ve C vitamini, bakır, potasyum, fosfor ve demir deposu olduğu biliniyor.

Vatandaşların yaz meyvelerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden pazarcı esnafı Uğur Çelik; "Yaz aylarının önemli meyvelerinden olan erikler tezgahlarımızda alıcılarını bekliyor. Vatandaşlarımız da eriği özlemiş olacak ki yoğun ilgi gösteriyor. Şuan tezgahımızda eriğimiz var ve kilosu 150 TL'den satılıyor. Satışlar güzel" dedi.

Vatandaşlardan Ayhan Arslantaş ise "Erik, yaz aylarının vazgeçilmezi. Gözlerimiz tezgahlarda erik arıyordu. Artık tezgahlarda yerini almış. Tabi ilk günleri olduğu için fiyatlar biraz yüksek olsa da tadımlık olarak alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Almayın abi,almazsanız 1 hafta sonra 50 lira.yooo siz alırsınız garibanı fukarayı düşünmezsiniz...Bak salatalık 60 liraydı, 1 hafta sonra 20 lira bekleyin abi almayın...

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