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Yoğun trafikten kaçan vatandaşlar motosiklete yöneliyor

Yoğun trafikten kaçan vatandaşlar motosiklete yöneliyor
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Aydın'da artan araç sayısı ve trafik yoğunluğu, vatandaşları motosiklet kullanımına yönlendirdi. Yakıt tasarrufu ve park kolaylığı gibi avantajlarla motosikletler, gençten yaşlıya herkesin tercihi haline geldi.

Aydın'da her geçen gün artan araç sayısı ve yoğunlaşan trafik vatandaşları alternatif ulaşım yöntemlerine yönlendirirken, motosiklet kullanımı kent genelinde hızla yaygınlaşıyor. Yakıt tasarrufu, park kolaylığı ve trafikte daha hızlı ilerleme imkanı sunan motosikletler, gençlerden emeklilere kadar birçok kişinin tercihi haline geldi.

Trafikte zaman kazanmak, yakıt giderlerini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak isteyen Aydınlılar için motosikletler, her geçen gün daha fazla tercih edilen bir ulaşım aracı olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da son yıllarda araç sayısındaki artış trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte uzun süre beklemek zorunda kalırken, birçok vatandaş çözümü motosiklet kullanımında buldu. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de motosiklet sayısında gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı ve Aydın sokakları adeta motosikletlerle doldu. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine ehliyet sahibi birçok kişi günlük ulaşımını motosikletle sağlamaya başladı.

Vatandaşlar, motosikletlerin otomobillere göre daha düşük yakıt tüketimine sahip olmasının bütçelerine katkı sağladığını belirtirken, bakım masraflarının da daha ekonomik olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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