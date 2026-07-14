Haberler

Aydın'da tarımın yol haritası masaya yatırıldı

Aydın'da tarımın yol haritası masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantılarda tarımsal desteklemeler, üretici sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. İlçe müdürleri, birlik başkanları ve ziraat odası temsilcileri katılım sağladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen geniş kapsamlı değerlendirme toplantılarında, tarımsal desteklemeler, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı İç Denetim Başkanlığı İç Denetçisi Dr. Selçuk Olum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantılara ilçe ve şube müdürleri, il genelinde faaliyet gösteren birlik başkanları ile ziraat odalarının temsilcileri katıldı. İncir ve Zeytin Toplantı Salonları'nda gerçekleştirilen görüşmelerde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal desteklemelerin sahadaki yansımaları değerlendirildi. Toplantılarda üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, ilçe ve şube müdürleri, birlik başkanları ile ziraat odası temsilcileri karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantılarda tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticilerin taleplerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular da ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretime katkı sağlamak ve çiftçilerin emeğini desteklemek amacıyla sahada ve koordinasyon toplantılarıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
'Reşo Ağa' olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı

Reşo Ağa gözaltında! 15 adamıyla birlikte kıskıvrak yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi

Canlı yayına damga vuran itiraf!
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltı öncesi dikkat çeken anlar! Haluk Levent böyle görüntülendi
3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

Dönerin fiyatını duyan ekipler soluğu dükkanda aldı! Fatura ağır oldu
Altında büyük şok! 17 ay sonra ilk kez bu seviye görüldü

Altına yatırım yapanlar şokta! 17 ay sonra bir ilk yaşandı