Aydın'da tarımın yol haritası masaya yatırıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen geniş kapsamlı değerlendirme toplantılarında, tarımsal desteklemeler, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı İç Denetim Başkanlığı İç Denetçisi Dr. Selçuk Olum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantılara ilçe ve şube müdürleri, il genelinde faaliyet gösteren birlik başkanları ile ziraat odalarının temsilcileri katıldı. İncir ve Zeytin Toplantı Salonları'nda gerçekleştirilen görüşmelerde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal desteklemelerin sahadaki yansımaları değerlendirildi. Toplantılarda üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, ilçe ve şube müdürleri, birlik başkanları ile ziraat odası temsilcileri karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantılarda tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticilerin taleplerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular da ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretime katkı sağlamak ve çiftçilerin emeğini desteklemek amacıyla sahada ve koordinasyon toplantılarıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı