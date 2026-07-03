Haberler

Aydın Tarım'da proje döngüsü yönetimi eğitimi tamamlandı

Aydın Tarım'da proje döngüsü yönetimi eğitimi tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GEKA iş birliğinde düzenlenen Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi tamamlandı. Katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde düzenlenen Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi tamamlanırken, eğitim sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kurumun proje üretme kapasitesini artırmak ve ulusal ile uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programı, 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personelin katıldığı eğitimde, proje hazırlama, yürütme ve izleme süreçleri uygulamalı olarak ele alındı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Proje Uzmanı Songül Başar tarafından verilen eğitimde, katılımcıların ulusal ve uluslararası hibe ve fon programlarına yönelik proje geliştirme bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende katılım belgeleri, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mutlu Aktaş tarafından katılımcılara verildi. Yetkililer, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, etkin kaynak kullanımı ve kurumsal proje kapasitesinin artırılması amacıyla benzer eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

Beklenen haber geldi! İstanbullular günler sonra rahat bir nefes aldı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri

İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası! Yeni görüntüleri çıktı
Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü

Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'teki mucize golleri iptal edildi! Dünya Kupası'na dramatik veda