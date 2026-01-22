Aydın'da bir yılda 3 bini aşkın tarımsal denetim yapıldı

Aydın'da 2025 yılında gübre, bitki koruma ürünleri, organik tarım, ihracat ve pazar yerlerini kapsayan 3 bin 600'ü aşkın denetim gerçekleştirilirken, kurallara uymayanlara toplamda 6 milyon 708 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından 2025 yılı boyunca bitkisel üretimde güvenilirliği sağlamak ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek amacıyla il genelinde yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda üretimden tüketime kadar uzanan süreçte gerçekleştirilen denetimler ile yıl boyunca kimyevi gübre, bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele alet-makine bayileri başta olmak üzere, tohum bayileri, üreticiler, işleyiciler ve pazar yerlerinde kontroller gerçekleştirildi. 2025 yılı içerisinde 327 adet kimyevi gübre bayisine yönelik bin 481 denetim, 208 adet bitki koruma ürünleri bayisine yönelik 771 denetim, 148 adet zirai mücadele alet ve makineleri bayisine yönelik 154 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca tohum bayileri, üreticiler, işleyiciler ve pazar yerlerini kapsayan toplam 976 denetim yapıldı. Organik tarım kapsamında üretim yapan 9 bin 847 üretici ve işletmeye 227 denetim uygulanırken, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretim yapan 100 üretici ve işletmeye 65 denetim gerçekleştirildi. İyi Tarım sertifikalı ürünlerin satışını yapan 76 markette de piyasa denetimleri yapıldı. Ahşap ambalaj malzemelerinin ısıl işleme tabi tutulması kapsamında faaliyet gösteren 30 adet ISPM-15 firmasına 38 denetim gerçekleştirildi. 2025 yılı içerisinde ihracatçı firmalar tarafından ihraç edilmek üzere hazırlanan 130 bin 750 ton bitki ve bitkisel ürün kontrol edilerek uygun bulunan ürünler için 6 bin 441 adet Bitki Sağlık Sertifikası düzenlendi.

Yapılan denetimler sonucunda, bitki koruma ürünleri bayileri, gübre piyasa gözetimi, ISPM-15, organik tarım ve hasat öncesi denetimler kapsamında 2025 yılı içerisinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından toplam 6 milyon 708 bin 774,50 TL idari para cezası uygulandı. Güvenilir gıda, sağlıklı üretim ve sürdürülebilir tarım hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların, 2026 yılında da artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN