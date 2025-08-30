Aydın'da Sorgum Sudan Otu Melezi İlk Hasat Gerçekleştirildi

Aydın'da Sorgum Sudan Otu Melezi İlk Hasat Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Aydın'da 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında uygulanan sorgum sudan otu melezinin ilk hasadı Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, projenin başarılı sonuçlar verdiğini ve üreticiler için önemli bir alternatif sunduğunu belirtti.

Aydın'da ' Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' ile ilk hasat Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Tarla günü etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın'ın Türkiye'nin önde gelen tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için kaliteli kaba yemin önemine dikkat çeken Temiz, yüksek verimliliği, kuraklığa ve sıcağa dayanıklılığı ile sorgum sudan otu melezinin üreticiler için önemli bir alternatif oluşturduğunu belirtti.

Bu yıl proje kapsamında 6 ilçede toplam 190 üreticiye 10 bin 450 kilogram tohum dağıtıldığını kaydeden Temiz, projenin başarılı sonuçlar verdiğini ve kaba yem açığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Konuşmasının sonunda projeye katkı sunanlara teşekkür eden Temiz, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, ilçe tarım müdürleri ve çok sayıda üreticinin katıldığı etkinlik hasat ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
