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Aydın'da kesimhane yetkilileri 1 Ocak 2027'de geçerli olacak yeni kuralları görüştü

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Aydın'da kesimhane yetkilileri 1 Ocak 2027'de geçerli olacak yeni kuralları görüştü
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında kesimhane yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak dijital takip ve görüntüleme sistemi ile sıcak karkas ağırlığının esas alınması ele alındı.

Aydın'da faaliyet gösteren kesimhane yetkililerinin katılımı ile 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacak yeni kurallar görüşüldü.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında, Aydın'da faaliyet gösteren kesimhane yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında yapılan değişiklikler ele alındı. 01.01.2027 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek dijital takip ve görüntüleme sistemi, sabitleme ve kesim ekipmanlarının modernizasyonu konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, 7.11.2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle soğuk karkas tanımının kaldırılması, hesaplama ve ödemelerde sıcak karkas ağırlığının esas alınması ve soğutma kaynaklı ağırlık kayıpları nedeniyle ilave fire kesintisi uygulanmasının önlenmesine ilişkin katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, mevzuatın etkin uygulanması ve kesimhanelerde uygulama birliğinin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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