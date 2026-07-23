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Ayhan amca yokluktan değil, sürücü belgesi olmadığından eşeği ile servis yapıyor

Ayhan amca yokluktan değil, sürücü belgesi olmadığından eşeği ile servis yapıyor
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70 yaşındaki Ayhan Arıcı, ehliyeti olmadığı için Aydın'da ulaşım ve yük taşımacılığını 40 yıllık eşeğiyle yapıyor. Motorlu araçların yaygın olduğu ilde teknolojiye uyum sağlayamayanlar eski yöntemlerle yaşamını sürdürüyor.

Türkiye'de kişi başına en fazla motorlu kara taşıtının bulunduğu illerin başında gelen Aydın'da katır ve eşek ile ulaşım ve yük taşımacılığı yok denecek kadar azalırken, teknolojiye uyum sağlayamayanlar halen eski sistemle hayatlarını sürdürüyor. Efeler İlçesi'ne bağlı Armutlu Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Ayhan Arıcı, ehliyeti olmadığı için ulaşım ve taşıma işlerini 40 yıllık karakaçanı ile sürdürürken halinden de memnun olduğunu belirtti.

Çocukluk ve gençlik yıllarında ekonomik nedenlerden dolayı motorlu araç alamadıklarını ancak, daha sonraki yıllarda otomobil, traktör, kamyonet olmak üzere kendilerine lazım olan her türlü aracı aldığını ancak kullanamadığını belirten Ayhan Arıcı, "Arabaları çocuklara verdim. Karakaçanım bana yetiyor. Bu saatten sonra ehliyetle araba kullanmayı öğrenmekle uğraşamam. Karakaçanım bana yetiyor" diyerek halinden mutlu olduğunu söyledi.

"Süt servisini karakaçanı ile yapıyor"

Gençlik ve çocukluk yıllarında motorlu kara taşıtı almanın ciddi bir ekonomik güç gerektirdiğini bu nedenle herkesin araba alamadığını belirten Ayhan Arıcı, "Tarlalar öküz ve atlarla sürülürdü. Yolculuk ve taşıma da binek hayvanları ile gerçekleştirildi. Benim gençliğimde araba olan ev sayılırdı, şimdi at ve eşeği olan ev sayılı. Bizim evde ikisi de var. Motorlu taşıtları çocuklar kullanıyor. Ben kullanamadığım için hayatımı böyle devam ediyorum. Eşeğim akıllı. Gideceği yeri kendi biliyor. Ekonomik değeri düşük olabilir ama ben eşeğimi araba verseler yine değişmem. Çünkü kullanmasını bilmiyorum" diyerek bazılarına göre ilkel de görünse hayatından şikayetçi olmadığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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