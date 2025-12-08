Haberler

Lezzeti cezbediyor, toplaması dikkat istiyor

Lezzeti cezbediyor, toplaması dikkat istiyor
Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde doğal olarak yetişen mantarlar lezzetiyle dikkat çekerken, yanlış toplandığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, zehirli mantarların benzerlik gösterdiğini ve bu konuda vatandaşları uyarıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dağlık ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen mantarlar lezzetiyle vatandaşların iştahını kabartırken, bilinçsiz toplandığında ise ölüme kadar uzanan ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Tezgahlarda yerini alan doğal mantarlar damakları şenlendirse de satıcılar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarında yetişen doğal olarak yetişen mantarlar lezzetiyle sofralarda yoğun ilgi görüyor. Doğal mantarlar, bölge halkının vazgeçilmezi olurken mantar satışı yapan vatandaşlar da işin görünmeyen tehlikesine dikkat çekiyor. Doğada birbirine çok benzeyen çok sayıda mantar türü bulunduğunu belirten satıcılar, zehirli mantarların ciddi sağlık sorunlarına ve ölümlere yol açabildiğini kaydetti.

Bozdoğan'da mantar satışı yapan Muammer Bozyiğit doğal olarak yetişen mantarların işlenen topraklarda bulunmadığını, yalnızca dağlık ve ormanlık alanlarda yetiştiğini belirtti. Bozyiğit, "Kırmızı, beyaz ve mor çıntar çeşitlerimiz var. Beyaz çıntarın kilosu 100 TL, kırmızı ise daha çok tanınıyor ve kilosu 300 TL. Kırmızı çıntarın lezzeti biraz daha farklı. Ayrıca kuzu göbeği adı verilen mantar çeşidimiz de var ancak mevsimi geçti" dedi.

Mantar toplamanın dikkat gerektirdiğini kaydeden Bozyiğit, "Toplarken çok dikkat edilmesi lazım. Allah korusun, bu üründen zehirlenen çok oluyor. Çıntara benzeyen farklı mantar çeşitleri var. 70-80 mantar türü birbirine çok benziyor ve zehirlenmeler öldürücü olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan doğadan toplanan mantarların yemeklerde farklı tatlar sunduğunu dile getiren Bozyiğit, "Mantar yıkandıktan sonra haşlanıp tüketilebilir, kızartılarak da yenebilir. Haşlayıp kavurduğunuzda ise yemesi daha rahat olur" dedi. - AYDIN

