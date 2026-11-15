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Aydın'da ceza infaz kurumlarının işyurdu çalışmaları Arısoy başkanlığında görüşüldü

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Aydın'da ceza infaz kurumlarının işyurdu çalışmaları Arısoy başkanlığında görüşüldü
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Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında düzenlenen toplantıda ceza infaz kurumlarının işyurdu faaliyetleri ele alındı. Toplantıda üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması görüşüldü; katılımcıların önerileri dinlendi, toplantı sona erdi.

Aydın'da faaliyet gösteren ceza infaz kurumlarının işyurdu çalışmaları, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ceza infaz kurumları bünyesinde yürütülen işyurdu faaliyetleri ve mevcut çalışmalar ele alındı. Toplantıda üretim süreçlerinin geliştirilmesi, faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi, kaynakların etkin kullanılması ve işleyişin daha verimli hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcıların değerlendirme ve önerilerinin dinlenmesinin ardından toplantı, karşılıklı istişarelerle sona erdi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Alemşah Çetin, Cumhuriyet Savcısı Aydın Karabıçak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Tamer Arslan, Hasan Özdoğan, Mehmet Erdem ve Ahmet Özt mur'un yanı sıra işyurdu saymanı ve infaz ve koruma memurları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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