CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı

Aydın'da Bayram Trafiği Yoğunluğu Yaşanmadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da bu yıl bayram öncesi beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı. Aydın-Muğla Karayolu'nda sürücüler, tahminlerinin aksine trafik sıkışıklığı olmadan rahat bir yolculuk yapıyor.

- Aydın'da bayram trafiği yoğunluğu yaşanmadı

AYDIN - Her yıl bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu bu yıl Aydın'da yaşanmazken, 9 günlük bayram tatili için yola çıkan sürücüler Aydın- Muğla Karayolu'nda beklenen trafik yoğunluğunu oluşturmadı.

Birçok ilin kesişim noktasında bulunması sebebiyle karayollarında trafik yoğunluğu yaşanan Aydın'da, her yıl bayram tatili öncesinde yaşanan bayram trafiği, bu yıl oluşmadı. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin Aydın'dan geçişleri devam ediyor. Denizli, Muğla ve İzmir karayollarında oluşan araç yoğunluğu bu yıl beklenenin altında kalırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. Trafik ışıklarının olduğu bölgelerde zaman zaman uzun araç kuyrukları meydana gelirken, Aydın-Muğla karayolunu kullanan sürücüler, trafik yoğunluğu düşüncesiyle erken yola çıktıklarını ama trafiğin olmaması sebebiyle tahminlerinden daha erken varış noktalarına ulaşacaklarını vurguladı.

Öte yandan, yol güzergahlarında ise jandarma ve polis ekiplerince gerekli önlemler alınırken, yapılan denetimlerle de sürücülerin kurallara uyması gerektiği hatırlatılıyor.

Aydın'da Bayram Trafiği Yoğunluğu Yaşanmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.