Aydın'da Aşçılık Yapan Kadın Girişimci Sanayinin Nezahat Ablası Olarak Tanınıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Nezahat Yiğitlik, merakı sayesinde öğrendiği aşçılığı mesleği haline getirdi. 16 yıl önce aşçılık serüvenine başlayan Yiğitlik, baş aşçılığa kadar yükselerek sanayide kendi işletmesini açtı ve artık "Sanayinin Nezahat Ablası" olarak tanınıyor.

Aydın'da yaşayan 2 çocuk annesi Nezahat Yiğitlik, merakıyla başladığı aşçılık serüveninde baş aşçılığa yükselip kendi işletmesini açarak "Sanayinin Nezahat Ablası" oldu. Ev hanımıyken aşçılık merakıyla yeni bir yola çıkan Yiğitlik, 16 yıl önce adım attığı meslekte başarıya imza attı. Bir öğrenci yurdunda denetimci olarak çalışırken, mutfak denetimlerinde aşçılığa merak salan ve sürekli ustaları izleyerek mesleğe ilk adımlarını atan Yiğitlik, merakının kendisini mesleğe yönlendirdiğini ve bu sayede başarılı bir şekilde baş aşçılığa kadar yükseldiğini ifade etti.

Mutfağı denetleme bahanesiyle sürekli aşçıları izlediğini ve işi öğrenmeye çalıştığını ifade eden "Sanayinin Nezahat Ablası" Nezahat Yiğitlik, "İki çocuk annesiyim. Önceden ev hanımıydım. Daha sonra Şefik Çerçioğlu Yurdu'nda denetimci olarak işe başladım. Çünkü bu alanda fazla bir bilgim vardı. Orada denetimciyken, aşçılık merakı sardı bana. Hep yemeklerde, aşçılarda, ustalardaydı gözüm. Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar bakıyordum. O yüzden hep onları denetliyordum, içlerine ne kattıklarını nasıl yaptıklarını soruyordum. O merakım sayesinde baş aşçılığa kadar yükseldim ve bugünlere kadar geldim. 2008'den beri bu işi yapıyorum. Merakım mesleğim oldu açıkçası" dedi.

"Çok şükür, kimseye muhtaçlığım yok"

Koçarlı KYK'da aşçılık yapan Yiğitlik, sonrasında 9 yıl sanayide bir yerde aşçılık yaparak deneyim kazandı. Uzun yıllar sanayide çalıştığı için kendi iş yerini açmaya karar veren Yiğitlik, sanayi esnafının da büyük destekleriyle yoluna devam ettiğini ifade ederek, "Koçarlı KYK'da aşçılık yaptım sonrasında 9 yıl sanayide bir yerde aşçılık yaptım. Uzun yıllardır da sanayide olduğum için kendi iş yerimi açmaya karar verdim ve sanayi esnafından da çok büyük destek aldım. Hep 'abla kendi yerini açsana' diyorlardı. Düşündüm ki sanayi daha mantıklı. Çünkü herkesi tanıyorum. Ortamım burada. Bir buçuk yıl önce kendi iş yerimi açtım. Çok şükür, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Allah'a şükürler olsun, kimseye de bir muhtaçlığım yok. Hep soruyorlar bana, 'bir kadın olarak sanayide zorlanmıyor musun' diye. Ben gece de gündüz de buradayım. Allah'a şükür hiç öyle bir zarar görmedim. Yıllardır buradayım çünkü. Herkesle barışığım, kimseyle kötülüğüm yok. Sanayinin Nezahat ablasıyım" diye konuştu.

Sanayinin Nezahat ablası olarak anılmaktan mutlu olduğunu belirten Yiğitlik, kadın girişimcilere de cesaret vererek, kendilerine güvenmelerini söyledi. - AYDIN