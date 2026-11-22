Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları devam ederken, üreticilerin işlemlerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal desteklemelerden yararlanmak isteyen üreticilere yönelik ÇKS başvuruları hakkında duyuruda bulundu. 2027 üretim yılına ilişkin başvuruların sürdüğünü belirten müdürlük, son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatarak çiftçilerin işlemlerini son günlere bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Üreticilerin başvurularını tamamlamak için iki farklı yöntemi kullanabileceği belirtilirken, işlemlerin e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabileceği, isteyen üreticilerin ise Bozdoğan Ziraat Odası Başkanlığına müracaat ederek başvurularını gerçekleştirebileceği kaydedildi. Özellikle son başvuru günlerinde yaşanabilecek yoğunluğun üreticileri mağdur etmemesi için işlemlerin erkenden tamamlanmasının önem taşıdığına dikkat çekildi. ÇKS kayıtlarının tarımsal desteklemelerden yararlanma sürecindeki önemine işaret edilerek üreticilerin belirtilen süre içerisinde başvurularını yapmaları isteyen Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere bereketli bir üretim sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı