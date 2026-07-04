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ATSO Başkanı Torunoğlu: "Yerinde dönüşümde hak ediş ödemeleri hızlanacak"

ATSO Başkanı Torunoğlu: 'Yerinde dönüşümde hak ediş ödemeleri hızlanacak'
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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşerek yerinde dönüşüm projesi kapsamında müteahhit, mimar ve mühendislerin hak ediş ödemelerindeki sorunları aktardı. Bakan Kurum, Ağustos itibarıyla ödemelerin 30 gün içinde yapılacağını açıkladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hak ediş ödemelerini alamayan müteahhit, mimar ve mühendislerin yaşadığı sorunları gündeme taşıdı.

Görüşmede sektör temsilcilerinin taleplerini Adıyaman'da Bakan Kurum'a ileten Başkan Torunoğlu, Bakan Kurum'un Ağustos ayı itibarıyla hak ediş ödemelerinin en geç 30 gün içerisinde gerçekleştirileceğini açıkladığını belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, oda olarak üyelerin sorunlarını her platformda dile getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Başkan Torunoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u Adıyaman'da ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ziyareti sırasında başta Çarşı Projesi olmak üzere, yerinde dönüşüm sürecinde faaliyet gösteren müteahhitlerimizin yaşadığı hak ediş sorunlarını ve Gölbaşı ilçemizdeki üyelerimizin taleplerini kendilerine ayrıntılı şekilde ilettik. Sayın Bakanımız, özellikle yerinde dönüşüm kapsamında çalışan firmalarımızın uzun süredir gündeme getirdiği hak ediş ödemeleri konusunda önemli bir müjde verdi. Ağustos ayı itibarıyla hak ediş ödemelerinin 30 gün içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Diğer taleplerimizle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirtti" dedi.

Torunoğlu, iş dünyasının ve Adıyaman'ın sorunlarına gösterdiği ilgi ile çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "İlimize verdiği güçlü destekten dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, nazik ziyaretlerinin anısına kendilerine bir hediye takdim etmekten memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Bakan Murat Kurum'a Türk-İslam motifleriyle bezenmiş, el işçiliğiyle hazırlanmış özel bir tuval hediye etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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