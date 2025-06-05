ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Kurban Bayramı Mesajı

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Kurban Bayramı Mesajı
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı vesilesiyle birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, barış ve huzur temennisinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı'nın getirdiği bolluk, bereket, huzur ve dayanışma ikliminin, ülkeyi ve tüm iş dünyasını kuşatması temennisinde bulunarak, "Dünyada barışın egemen olduğu, milletçe birlik ve beraberlik içinde güçlendiğimiz, üretim ve ticaretimizin arttığı, paylaştıkça çoğaldığımız nice mutlu, huzurlu bayramlara kavuşmayı diliyorum" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların toplumlara sevinç ve huzur getirerek, toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Baran, dünya üzerinde savaş ve çatışmaların yaşandığı, ticari gerilimlerin arttığı bu dönemlerde, bayram günlerinin getirdiği manevi iklimin öneminin daha da arttığını ifade etti. Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, küçükleri büyüklerle buluşturan, aileleri bir araya getiren, kırgınlıkların yerini tebessüme ve mutluluğa bıraktığı, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği, sevinç ve huzur getiren özel günler. Savaş ve çatışmaların yaşandığı, ticari gerilimlerin arttığı bu günlerde, bayramların manevi iklimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Filistinli kardeşlerimiz ve dünyada insanlığa yönelik tüm zulümlerin son bulduğu, barışın egemen olduğu, milletçe birlik ve beraberlik içinde güçlendiğimiz, üretim ve ticaretimizin arttığı, paylaştıkça çoğaldığımız, nice mutlu bayramlara kavuşmayı diliyorum. Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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