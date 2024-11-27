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Atçılık Öğrencilerine Staj ve Burs Desteği

Atçılık Öğrencilerine Staj ve Burs Desteği
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Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü ile yapılan anlaşma ile öğrencilere staj, işyeri eğitimi ve burs desteği sağlayacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alan öğrencilere sektörün önde gelen işletmelerinden Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü tarafından staj ve işyeri eğitimi desteği geldi. Kulüp, aynı zamanda başarılı öğrencilere burs verecek.

Türkiye'nin en önemli atçılık okullarından birisi olan BUÜ Mennan Pasinli Atçılık MYO, bir yandan öğrencilerine en iyi eğitimi verirken, öte yandan da mezunlarını iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyor. Binicilik ve at yetiştiriciliği alanında bugüne kadar yüzlerce genci başarıyla mezun eden Mennan Pasinli Atçılık MYO, sektörün öncü işletmeleriyle de işbirliklerini geliştirmeye devam ediyor. MYO Yönetimi son olarak Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü ile özel bir anlaşma yaptı. Mesleki eğitime destek, işyeri eğitimi, staj, burs ve proje işbirliği konularını kapsayan protokole BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan imza attı.

"En iyisini vermeye gayret ediyoruz"

İşbirliği imza töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, atçılık alanında Türkiye'nin önde gelen okullarından birisine sahip olduklarını vurguladı. Modern altyapı imkanları ve donanımlı akademisyenlerle öğrencilere en iyi eğitimi vermeye gayret ettiklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversiteye katkı sağlayan herkese müteşekkir olduklarını ifade etti.

Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan ise üniversitenin 50. kuruluş yılında böylesine kıymetli bir işbirliğine imza atmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Mennan Pasinli Atçılık MYO'da eğitim alan gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Kulüp Başkanı Şeyda Çilek Cihan, üniversite ile farklı alanlarda işbirliği yapmayı arzu ettiklerini belirtti.

Törende hazır bulunan Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül de destekleri için hem üniversite yönetimine hem de Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü yöneticilerine teşekkürlerini iletti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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