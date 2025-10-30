Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Palandöken'de Cumhuriyet Tırmanışı Gerçekleştirdi

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Atatürk Üniversitesi öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın Ejder Tepesi'ne "Cumhuriyet Tırmanışı" gerçekleştirdi. Zirve yürüyüşü sırasında kar ve tipiye yakalanan ekip, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 700 metrede Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu, ardından geri döndü.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri her yıl 29 Ekim'de, 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in Ejder Tepesi'ne saygı yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Erzurum'da, Palandöken Dağı'nın 2 bin 400 rakımındaki oteller bölgesinde bulunan 245 kişilik öğrenci grubu zirveye doğru tırmanışa geçti.

Bir süre sonra tipiye yakalanan öğrenciler, zirve tırmanışını 2 bin 700 metrede sonlandırmak zorunda kaldı. Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra inişe geçti.

Yürüyüş, 1957 yılından beri olağanüstü koşulların olduğu günler hariç, her yıl 29 Ekim'de düzenleniyor.

Kent merkezindeki yoğun yağış nedeniyle dünkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.