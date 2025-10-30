Haberler

Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Palandöken'de Cumhuriyet Tırmanışı Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Palandöken Dağı'nın Ejder Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 700 metrede duraklayan grup, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Atatürk Üniversitesi öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın Ejder Tepesi'ne "Cumhuriyet Tırmanışı" gerçekleştirdi. Zirve yürüyüşü sırasında kar ve tipiye yakalanan ekip, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 700 metrede Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu, ardından geri döndü.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri her yıl 29 Ekim'de, 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in Ejder Tepesi'ne saygı yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Erzurum'da, Palandöken Dağı'nın 2 bin 400 rakımındaki oteller bölgesinde bulunan 245 kişilik öğrenci grubu zirveye doğru tırmanışa geçti.

Bir süre sonra tipiye yakalanan öğrenciler, zirve tırmanışını 2 bin 700 metrede sonlandırmak zorunda kaldı. Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra inişe geçti.

Yürüyüş, 1957 yılından beri olağanüstü koşulların olduğu günler hariç, her yıl 29 Ekim'de düzenleniyor.

Kent merkezindeki yoğun yağış nedeniyle dünkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.