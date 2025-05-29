Atatürk Üniversitesi 2025 Bahar Şenliği'nde Renkli Etkinlikler

Atatürk Üniversitesi, 2025 Bahar Şenliği kapsamında düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle öğrencileri ile akademik ve idari personeline unutulmaz üç gün yaşattı.

26-28 Mayıs tarihleri arasında Rektörlük arkası şenlik alanında gerçekleşen organizasyon, binlerce katılımcının bir araya geldiği coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Üç gün boyunca süren şenliklerde; spor gösterileri, oyunlar, halk dansları, konserler ve DJ performansları ile dolu dolu bir program sunuldu. Hem gündüz saatlerinde düzenlenen eğlenceli aktiviteler hem de akşamları sahne alan sanatçılar sayesinde kampüs adeta bir festival havasına büründü.

İlk gün sahneye çıkan Doğan Şayır, Mahmut Kıvanç ve sevilen müzik grubu Kolpa, gençlerin büyük beğenisini toplarken; DJ Batu'nun performansı gecenin enerjisini zirveye taşıdı. İkinci gün Özge Biroğlu ve İkilem'in şarkılarıyla coşan öğrenciler, DJ Muhammet Deren ile müzik dolu anlar yaşadı. Şenliğin final gününde ise Grup Metronom, Barçın Kılıç ve Mavi Gri sahne aldı. Etkinliklerin kapanışı DJ Levent Önal'ın performansıyla taçlandı.

Şenlik boyunca kurulan stantlar, atölyeler ve çeşitli ikram alanları ise katılımcıların sosyal etkileşimlerini artırırken, kampüs yaşamına da renk kattı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimizin Yüzündeki Tebessümü Görmek Bizleri Mutlu Ediyor"

Etkinliklerle ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Üniversite yaşamı sadece derslerden ibaret değildir. Bizler, öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de zengin bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bahar şenlikleri; öğrencilerimizin bir araya geldiği, stresten uzaklaştığı ve aidiyet duygusunu pekiştirdiği çok kıymetli bir platform. Bu yıl da öğrencilerimizin yüzündeki tebessümü görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Emeği geçen tüm birimlerimize, katılım sağlayan sanatçılarımıza ve en önemlisi de coşkularıyla şenliğe renk katan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Her detayı titizlikle planlanan ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilen 2025 Bahar Şenliği, Atatürk Üniversitesinin öğrencilerine sunduğu sosyal imkanların ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM