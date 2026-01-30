Haberler

Almanya'dan Türk lojistik markasına "En Başarılı Türk Şirketi" ödülü

Almanya'dan Türk lojistik markasına 'En Başarılı Türk Şirketi' ödülü
Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük yerli e-ticaret lojistik şirketi Asset Worldwide Express'in Almanya'daki iştiraki, 4. Almanya Ekonomi Zirvesi'nde En Başarılı Türk Şirketi ödülüne layık görüldü. Ödül, Türk markalarının uluslararası rekabet gücünü ve teknoloji odaklı lojistik çözümlerini bir kez daha tescilledi.

Sınır ötesi e-ticaret lojistiğinde Türkiye'nin en büyük yerli şirketi Asset Worldwide Express'in Almanya'da yerleşik iştiraki olan Asset GLI GmbH "En Başarılı Türk Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Asset Worldwide Express, Türkiye merkezli bir marka olarak Avrupa başta olmak üzere global pazarlarda büyümesini sürdürürken, Asset GLI GmbH ile Almanya'dan dünyaya entegre lojistik çözümler sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede sınır ötesi e-ticaret lojistiğinde Türkiye'nin en büyük yerli şirketi Asset Worldwide Express'in Almanya'da yerleşik iştiraki olan Asset GLI GmbH, 4. Almanya Ekonomi Zirvesi çerçevesinde Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti "En Başarılı Türk Şirketi" ödülüne layık görüldü. Bu ödül; Türk markalarının küresel ölçekte rekabet gücünü, teknoloji odaklı lojistik çözümlerini ve sınır ötesi e-ticarette oluşturduğu katma değeri bir kez daha tescillemiş oldu. Ödül, Asset GLI GmbH Genel Müdürü Avşar Dada'ya, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul tarafından takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

