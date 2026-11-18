Ankara Sanayi Odası, 63'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 63'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. ASO Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde yapılan ziyarete ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri yer aldı. Ziyaret esnasında Aslanlı Yol'dan geçen ASO Başkanı Seyit Ardıç ve beraberindeki heyet, üzerinde ' Ankara Sanayi Odası' yazan kırmızı beyaz çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ASO heyeti Anıtkabir'de hatırı fotoğrafı çektirdi. Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ASO Başkanı Ardıç, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ankara Sanayi Odamızın kuruluşunun 63'üncü yıl dönümünde yeni çalışma dönemimize başlarken manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tam bağımsızlığın güçlü bir ekonomiyle kalıcı olacağına inanan, üretimi ve sanayiyi Cumhuriyetimizin kalkınma hedefinin merkezine yerleştiren vizyonunuz, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. 10 bini aşkın üyemizle birlik ve beraberlikten aldığımız güçle ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğinde üretim ve ihracat gücümüzle ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı görev biliyoruz. Ankara Sanayi Odası Ailesi olarak ilke ve devrimlerinize bağlılığımızı, Cumhuriyetimizin kazanımlarımızı koruna ve gelecek kuşaklara aktarma kararlılığımızı huzurunuzda bir kez daha dile getiriyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Aziz hatıranız önünde minnet özlem ve saygıyla eğiliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı