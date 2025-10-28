Haberler

ASKON Başkanı Yavuz Selim Turan'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 102'nci yıl dönümü münasebeti ile kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapan ASKON Başkanı Yavuz Selim Turan, Cumhuriyetin birleştirici bir güç olduğunu söyledi.

Başkan Turan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının sembolü olan Cumhuriyetin 102'nci yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı ve egemenliğimizin simgesi olan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış bir destandır.

Ecdadımızdan ve tarihimizden aldığımız ilhamla, Türkiye yüzyılına yaraşır bir biçimde Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, yarınlarımızı daha aydınlık kılmak için, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırma hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk Milletine yeni ufuklar açmış; ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza dinamizm katmıştır. Eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, kültür ve sanattan ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti uluslararası arenada saygın bir konum kazanmıştır.

Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda, 102 yıl önceki ruh, azim ve anlayışla Türkiye Cumhuriyeti, aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek; güçlü demokrasisi ve ekonomisi ile barış ve kardeşlik ikliminde yarınlara umutla yürüyecektir.

Bu duygularla; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." - ERZURUM

