Artvinli Taksiciler, Havalimanında Yolcu Alamadıkları İçin Tepkilerini Gösterdi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin ve ilçelerindeki taksiciler, Rize- Artvin Havalimanı'ndan yolcu almalarına izin verilmemesine tepki gösterdi. Artvinli taksici Hasan Erkılıç, "Havalimanının adı 'Rize- Artvin Havalimanı' olmasına rağmen, Artvin'den hiçbir taksi gidip oradan yolcu alamıyor. Kendi akrabamızı bile havalimanından alamıyoruz. Yetkililerden hem vatandaşlar hem de biz taksiciler için bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Pazar Kız Kulesi Havalimanı Taksiler Kooperatifinin 2022'de Rize- Artvin Havalimanı taksi ihalesini kazanmasının ardından, Rize'deki 30 taksi dışında havalimanından taksiler yolcu alamıyor.

Artvinli taksici Ertan Özçelik, havalimanına alınmadıklarını belirterek, "Bizim taksiler neden havalimanına alınmıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Artvinli taksiciler uzaydan mı geldi? Eğer bu arkadaşlarda bir problem varsa, söyleyin, biz de bilelim. Ama bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Bu insanlar neden havalimanına giremiyor? Orası başka bir ülke mi, başka bir eyalet mi? Tabelasında 'Rize- Artvin Havalimanı' yazıyor ama uygulamada Artvinliler yok sayılıyor" diye konuştu.

" Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor "

Taksici Ferdi Usta ise yolcuların kendilerini aradıklarında havalimanına giderek yolcu alamadıklarını söyledi ve bir an önce bu durumun düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Usta, "Rize-Artvin Havalimanına Artvinli ticari taksiler olarak giriş yapamıyor, yolcu alamıyoruz. Havalimanı yapılırken adı 'Rize-Artvin' olarak belirlendi ama Artvin ve ilçelerindeki taksilerin oradan yolcu almasına izin verilmiyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir yolcumuz 'Havalimanındayım, gel beni al' dediğinde, maalesef oraya gidip alamıyoruz. Akrabalarımızı almaya çalıştığımızda bile polis kontrolüne takılıyoruz. Gerekli evrakları sunmamıza rağmen yine de içeri alınmıyoruz" dedi.

" Neden benim şehrimin adını kullanıyorsunuz? "

Turgay Gümüşgöz ise Artvinli taksicilerin havalimanı içerisine alınmadığını ancak havalimanının adında "Artvin" de yazdığını hatırlatarak, "Eğer benim taksim Rize-Artvin Havalimanı'na girip yolcusunu alamayacaksa, o zaman oradan 'Artvin' adını kaldırsınlar. Neden benim şehrimin adını kullanıyorsunuz? İstanbul'dan geldiğimde, oradaki bir taksici arkadaşımı çağırdım ama polis içeri sokmadı. Başka bir yol bulup şehir merkezine dönmek zorunda kaldım. Neden oradaki taksicilere mecbur bırakılıyoruz? Bu kabul edilemez" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesine yakın bir noktada hizmet Artvinli taksici Hasan Erkılıç ise şunları söyledi:

"Artvin merkezde ticari taksimizle 4 yıldır hizmet veriyorum. Rize- Artvin Havalimanı ile ilgili vatandaşlarımızdan birçok şikayet alıyoruz. Biz taksici esnafı da bu durumdan oldukça mağduruz. Havalimanının adı 'Rize-Artvin Havalimanı' olmasına rağmen, Artvin'den hiçbir taksi gidip oradan yolcu alamıyor. Durak hakkı konusunun gündeme geldiğini duyduk ama hala Artvinli taksicilere orada bir durak tahsis edilmedi. Artvin'den bir yolcumuz bizi arayıp 'Havalimanındayım, gel beni al' dese bile, maalesef gidemiyoruz. Sorunumuzu defalarca yetkililere ilettik, hatta siyasi temsilciler aracılığıyla Meclise bile taşındı ama hala bir çözüm üretilmedi. Bu yüzden yalnızca mesleki değil, kişisel işlerimizde bile mağduriyet yaşıyoruz. Kendi akrabamızı bile havalimanından alamıyoruz. Yetkililerden hem vatandaşlar hem de biz taksiciler için bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Yolcu bırakabiliyoruz ama yolcu alamıyoruz. Sadece biz değil, Artvin'in sahil ilçelerindeki taksici arkadaşlarımız da aynı mağduriyeti yaşıyor. Havalimanının isminde 'Artvin' geçmesine rağmen, sadece bir tabela dışında Artvin'i temsil eden hiçbir şey yok."