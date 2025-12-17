Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Akyürek: Samsun–Sarp Hızlı Tren Projesinin Hayata Geçirilmesi İçin Çaba Sarf Ediyoruz

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Karahudut (Sarp) Sınır Kapısı'naa Gürcistan'ın getirmeyi planladığı sigorta zorunluluğunun sınır ticaretini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Karadeniz sahil hattında raylı sistem eksikliğine dikkat çeken Akyürek, Samsun–Sarp hızlı tren projesinin bölge ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.

Artvin'de tarımda öne çıkan zeytin ve bal üretimi ile Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçişlerde uygulanması planlanan süreli sigorta uygulaması ve sahil boyunca hayata geçirilmesi öngörülen Samsun–Sarp hızlı tren projesinin Artvin ekonomisine kazandıracağı ivmeye dikkat çeken Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Karahudut Kapısı'ndaki geçişlerde Gürcistan tarafı her geçiş için süreli veya yıllık sigortayı zorunlu kılıyor. Bu uygulama iki kez ertelendi; 1 Aralık'ta başlaması planlanırken 1 Ocak'a ertelendiği söylendi. Uygulamanın hem olumlu hem olumsuz yönleri bulunuyor. Sigorta, yurt dışına çıkan vatandaşlarımız için olası kaza ve sağlık durumlarında güvence sağlıyor. Ancak Gürcistan'da bu uygulamanın olmaması, giriş ve çıkışların daha rahat yapılmasına imkan tanıyordu. Bu durum, mütekabiliyet gereği Türkiye'nin de Gürcü vatandaşlardan sigorta talep etmesini gündeme getirebilir. Böyle bir uygulama, Kemalpaşa'daki günübirlik ticareti ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir.

"Samsun–Sarp hızlı tren projesi Artvin ekonomisine can verecek"

Karadeniz Ticaret Odaları ve Borsaları olarak Samsun–Sarp hızlı tren projesinin hayata geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rize ve Trabzon toplantılarında bu konuda planlama yapıldığını ifade etmişti, bizler için umut olmuştur. Hızlı tren olursa Hopa'dan Samsun'a yaklaşık 1 saat 15 dakikada ulaşım sağlanabilecek, bu da güvenli ulaşımın yanı sıra ihracat ve ithalat maliyetlerini düşürecektir.

Bu coğrafyada toprak adeta altın değerindedir. Zeytin yetiştiricilerinin emeği hem aile ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sunmaktadır. Zeytin, Artvin için önemli. Bu nedenle borsa olarak zeytinin değerini güncellemek, fiyatlandırmak ve üreticinin yanında olmak önceliklerimizdendir. Butko zeytini için coğrafi işaret tescil talebinde bulunduk. Kısa sürede Artvin Butko Zeytini'nin tescilli ürünler arasına katılmış olacak. Türkiye'nin her yerinde bal üretiliyor. Artvin'de yıllık bal üretimi yaklaşık bin 150 tondur. Çiçek, kestane, ıhlamur ve yaban gülü balı olarak fiyatlandırdık. Artvin'de bal satıyoruz demiyoruz, bal bir ilaçtır alana büyük faydalar sağlayacaktır diyoruz."