Arnavutköy'de örnek site yönetimi: 900 TL aidatla 125 bin metrekarelik dev alanı yönetiyorlar

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Taşoluk TOKİ Konutları, 900 TL gibi düşük bir aidatla yönetilmesiyle dikkat çekiyor. Türkiye genelinde bazı sitelerde aidatların kira bedelinin iki-üç katına çıktığı görülürken, Arnavutköy'deki bu site, tüm bakım ve onarım işlerini kendi personeliyle gerçekleştirerek "örnek site yönetimi" anlayışını ortaya koyuyor.

Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bu sitede 750 daire ve 125 bin metrekarelik geniş yeşil alan bulunuyor. Aidat gelirleriyle çatı, kanalizasyon, bakım ve temizlik gibi tüm işlemler gerçekleştiriliyor. Dışarıdan hiçbir hizmet alımı yapılmadan sürdürülen bu yönetim modeli, hem ekonomik hem de sürdürülebilir yapısıyla öne çıkıyor.

"Türkiye'de bu ölçekte ve bu aidatla yönetilen başka bir site olduğunu sanmıyorum"

Site yönetim kurulu başkanı Sefa Telci, "Bizim buradaki ayrıcalığımız, tüm işleri kendi personelimizle yapmamız. Dışarıdan hiçbir hizmet alımı yapmıyoruz. Çatı giderleri, kanalizasyon giderleri gibi tüm çalışmaları aidat içerisinde gerçekleştiriyoruz. 900 TL gibi cüzi bir aidatla 750 daireli, 125 bin metrekarelik alanı yönetiyoruz. Türkiye genelinde bu ölçekte ve bu aidatla yönetilen başka bir site olduğunu sanmıyorum" dedi.

"Siteler ticari kuruluş değil, hizmet amacı taşıyan yapılardır"

Telci, sitenin kuruluş amacının kar etmek değil, sakinlerine hizmet etmek olduğunu da vurgulayarak, "Bu site, halkı düşünerek tasarruflu şekilde yönetiliyor. Siteler ticari kuruluş değil, hizmet amacı taşıyan yapılardır. Bizim anlayışımız da tamamen bu yönde." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre, bazı büyük şehirlerde aidat bedelleri ortalama kira tutarını aşarken; Arnavutköy'deki bu uygulama, hem ekonomik hem de dayanışmacı bir site yönetimi örneği olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan site içerisinde yıl boyunca düzenlenmeye çalışılan bazı etkinlikler ile de mahalle kültürünün kaybedilmeden site yaşantısına entegre edilmesi planlanıyor. İstanbul'da bulunan bu sitede yaşayan vatandaşlar hem mahalle kültüründen vazgeçmiyor hem de site yaşantısı sürüyor. - İSTANBUL