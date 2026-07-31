Ardanuç'tan iktidara 'geçim derdi' çağrısı: Ekonominin düzeltilmesi lazım

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in Ardanuç ilçesindeki halk pazarında vatandaşlar ve pazarcı esnafı, artan hayat pahalılığı ile düşen alım gücünün hem alışverişi hem de üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Emekliler, maaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini söyledi. Üreticiler ise gelir dağılımında adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan haftalık halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar ile ürünlerini satışa sunan üreticiler, artan maliyetler ve azalan alım gücünün hem tüketiciyi hem de üreticiyi olumsuz etkilediğini kaydetti.

İlçe sakini emekli Halis Ziya Çelik, hayat pahalılığının kendilerini çaresiz bıraktığını belirterek şöyle konuştu:

"Ne yetmesi ya? Yıktı bizi bu. Partiden de istifa ettim, YENİ Parti'ye geçtim. Bir iki tane eşofman, bir kilo da salata aldım. Daha da bir şey yok. Emekli aylığım işte bu. Ne olacak? Suya atlamamızdan başka bir çare yok. Yahut harp olacak kırılıp gideceğiz ya da suya atacağız kendimizi. Bu iktidardan kurtulacağız. Bu iktidar yedi bizi, bitirdi. Bittik."

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, bazı ürünlerin uygun fiyatlı olmasına rağmen genel olarak fiyatların yüksek seyrettiğini söyledi. Büyükşehirlere kıyasla pazarın daha pahalı olduğunu ifade eden vatandaş, satın aldığı 4 kilogram tereyağının kilogram fiyatının yaklaşık 1200 liraya geldiğini belirterek, bu rakamın oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Ardanuçlu emekli Dursun Babacan, dar gelirli vatandaşların alışveriş yapmakta zorlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Hayat pahalı. Pazarında domates 100 lira, 125 lira. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Dar gelirli vatandaş zaten alışveriş yapamıyor. Emekliyiz, 23 bin lira maaş alıyoruz. Evimiz olmasa 10 bin lira kiraya verecektik. Geriye 13 bin lira kalacaktı. Gel de bu ortamda yaşa. Zor tabii. Sonumuz daha da derine gitmek. Bu krizde yapacak bir şey yok."

Ardanuç Ferhatlı köyünden bir vatandaş, pazarda satış yapmanın da her geçen gün daha da zorlaştığını dile getirerek, "Pek iyi değil bu yıl. Vatandaşta para yok. Satabilirsek satacağız, satamazsak elimizde kalacak. Emekli aylığı artık bize yetmiyor. 23 bin lira maaş yetmiyor. Artık düşüneceğiz. Birkaç sene sonra herhalde iyi olur" şeklinde konuştu.

Pazarda alışveriş yapan Ardanuçlu bir vatandaş, artan gıda fiyatlarından dert yandı. Özellikle soğan fiyatlarının geçen yıllara göre daha fazla yükseldiğini söyleyen vatandaş, fiyatların 50 liranın altında olmadığını düşündüğünü dile getirdi. Yurttaş emeklilerin geçim sıkıntısına dikkati çekerek, "Emekli nasıl olur? İşte böyle. Allah kurtarsın." dedi.

Ardanuç Örtülü köyünden pazarda satış yapan vatandaş da, ekonominin düzelmesi ve orta direğin yeniden güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Pek parlak değil ekonomik sıkıntılardan. Böyle giderse çok kötü. Bunun düzeltilmesi lazım. Orta direğin bir kere canlanması lazım. Orta direk canlanmadığı müddetçe ekonomi felç olur. Ekonominin değişmesi, düzelmesi lazım. Ekonomi düzelirse ülke düzelir. O zaman milletin de refah seviyesi yükselir. Refah seviyesi yükseldiği zaman ülke yükselir. Avrupa standartlarını yakalayabilmek için ekonominin düzelmesi lazım. Gelir seviyesinin yükselmesi, gelir dağılımının da adil olması gerekiyor. Adil olmadığı zaman bu iş olmaz. Her şey bir kişinin cebine girerse olmaz. Herkese pay düşmesi lazım."

Kaynak: ANKA