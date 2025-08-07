Ardahan İl Genel Meclisi'nden Çiftçilere Destek Talepleri

Ardahan İl Genel Meclisi'nden Çiftçilere Destek Talepleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan İl Genel Meclisi, Şap Hastalığı nedeniyle hayvan ölümleri yaşandığını ve çiftçilerin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirterek, çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulundu.

Ardahan İl Genel Meclis üyeleri, Meclisin gündemine aldıkları çiftçinin ekonomik anlamda sıkıntıya sokacak olan Şap Hastalığından dolayı yaşanan hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi için başlattığı adımlar sonrası önemli bir taleple mesaj verdiler.

Meclis toplantısının 2. günü İl Tarım Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği ve Veteriner Hekimler Odası yetkililerini Meclise davet ederek Ardahan ve Çiftçinin ekonomik anlamda sıkıntıya sokacak olan Şap Hastalığı için ortak hareket etme konusunda bir uzlaşı sağlanmasını gerçekleştirmişti.

Bugün de yapılan Meclis toplantısının ardından AK Parti ve CHP li 13 İl Genel Meclis Üyesi Çiftçinin bu zor döneminde yaşanan sıkıntıların daha fazla büyümemesi, hayvan pazarlarının kapalı olmasından dolayı bankalara olacak ödemelerinin aksamaması adına Çiftçi Borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi için ortak açıklama yaptılar.

Ardahan İl Genel Meclis Toplantı salonunda yapılan açıklamada, "Bölgemiz çiftçilerinin yaşadığı bu zor süreçte gücümüzün yettiği olanaklarımızın elverdiği ölçüde destek vereceğizama bunun ötesinde çiftçimizi rahatlacak olanen önemli adım ve doğru iş Banka Borçlarının ertelenmesi olacaktır. Bu konuda da inanıyoruz ki Merkezi Hükümet konuyu gündeme alıp müjdeli haberi çiftçimize duyuracaktır" dediler. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YÖK'ten 'sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiasında bulunanlara suç duyurusu

Sahte diploma skandalında YÖK harekete geçti! O iddiaya suç duyurusu
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

Suriye'deki varlığımızdan rahatsız olan İsrail'e müthiş mesaj
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.