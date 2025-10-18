Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde Üye Sayısı 4172'ye Ulaştı

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Yunus Baydar, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Yeniden adaylığını açıklayan Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Baydar, ilk göreve geldiklerinde 600 üyesi olan birliğin bugün itibariyle üye sayısını 4172'ye ulaştırdıklarını söyledi.

"Kurumsallaşma sürecini tamamladık"

Baydar, birlik yapısını kurumsal hale getirdiklerini vurgulayarak, "Zorlu ekonomik koşullara rağmen, birliğimiz bünyesinde toplam 15 personel görev yapmaktadır. Tüm çalışanlarımızı ailemizin bir parçası olarak görüyoruz.

Birliğe 200 metrekarelik 4 bölümlü tapulu hizmet binası kazandırdık. Ayrıca iki köyümüze10 ton kapasiteli süt toplama merkezi kurarak yüzlerce üreticinin süt desteklemelerinden daha yüksek oranda yararlanmasını sağladık.

İlimizde boğa altı inek sayısı 150 bin civarında. Montofon ve melezi inek sayımız 38 bin 738, simental ve melezi inek sayımız ise 58 bin 765'e yükselmiştir. Bu, Ardahan'ın ırk ıslahında ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor."

Suni tohumlamada önemli artış

Baydar, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli yürütülen projeler sayesinde suni tohumlama sayısının 2020'de 9860'a, 2021'de 9905'e, 2022'de 9622'ye ve 2023'te 8000'e ulaştığını söyledi.

Bakanlıkla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda bölgesel destekleme farklarının artırıldığını belirten Baydar, "Buzağı başına 2024 yılı için 500 TL, 2025 için 700 TL, 2026 yılı için ise 980 TL fark sağladık. Ayrıca E-coli aşı programı kapsamında 150 bin TL katkı sağlanarak 40 bin sığırın aşılandığını, bu sayede buzağı ölümlerinin büyük ölçüde önüne geçildi."

Baydar, önümüzdeki dönemde Meralarda içme suyu sorunu yaşayan köyler için sondaj ve altyapı çalışmaları yapılacak ve köylerimizde çoban evi ve swap ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak dedi. - ARDAHAN