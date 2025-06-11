Aras Elektrik'ten Geleneksel Bayramlaşma Etkinliği

Aras Elektrik'ten Geleneksel Bayramlaşma Etkinliği
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Aras EDAŞ, Kurban Bayramı sonrasında düzenlediği geleneksel bayramlaşma etkinliği ile yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirerek, şirket içindeki dayanışma ruhunu pekiştirdi. Genel Müdür Fikret Akbaş, konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri memnuniyetine dikkat çekti.

Aras Elektrik, Kurban Bayramı sonrasında düzenlediği geleneksel bayramlaşma etkinliği ile yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi.

Aras EDAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen organizasyonda, Genel Müdür Fikret Akbaş'ın yanı sıra birim yöneticileri ve şirket çalışanları katıldı.

Programda konuşma yapan Genel Müdür Fikret Akbaş, "Bugün burada, Aras EDAŞ ailesinin bir parçası olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlar, bayramlaşmanın ötesinde, bizleri birbirimize daha çok bağlayan, ortak değerlerimizi pekiştiren önemli anlardır. Çalışanlarımız arasındaki bu dayanışma ve motivasyon, kurumsal başarımızın temel taşlarından biridir." ifadelerini kullandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Vurgusu

Genel Müdür Fikret Akbaş konuşmasında özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat çekerek, "Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın güvenliği olmuştur. Elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını en üst seviyede tutma konusunda kararlıyız. Bu anlamda tüm çalışanlarımızın bu konudaki hassasiyeti ve özverisi bizler için büyük önem taşımaktadır." dedi.

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Yaklaşım

Akbaş ayrıca müşteri memnuniyeti konusundaki çalışmalara da değinerek, "Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirerek müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılama hedefindeyiz. Uygulamaya aldığımız projeler ve yaptığımız iyileştirmelerle, müşteri memnuniyetinde önemli başarılar elde ediyoruz." dedi.

Şirket kültürünün temel taşlarından olan 'dayanışma' ruhunun, bu etkinliklerle daha da zenginleştiğine vurgu yapan Akbaş, personelin bayramını kutlayarak, birlikte nice bayramlar yaşanması dileklerinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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