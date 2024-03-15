Üye Girişi
Haberler

Aras Elektrik, personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi

Güncelleme:

Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, çetin kış şartlarına karşı önlem almak amacıyla personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi. Eğitim, teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı.

Çetin kış şartlarının yaşandığı Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, kış aylarında olası çığ düşmelerine karşı personele "Çığda Arama ve Kurtarma Eğitimi" verdi.

30 kişilik ekibin katıldığı eğitim 5 gün sürdü. Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitim; teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı.

Eğitimin ilk aşamasında 2 gün süren teorik eğitimlerde katılımcılara çığ bilgisi, beslenme ve barınma, ilk yardım ekibi oluşturma, çığ bölgesine ulaşım, güvenli yaklaşım, arama, gözetleme, kar altında kalanlara kısa sürede ulaşma ve malzemeler hakkında bilgiler verildi.

Eğitimin ikinci aşaması olan saha uygulaması Konaklı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Bu eğitimde, kar altında kazazede arama, bulma ve çıkarma, fiziksel ve psikolojik kontrol yapma, güvenli alana sevk etme, karda yürüyüş teknikleri ve sahada olumsuz durumlarda ekiplerin kendilerini korumaları için acil durum barınağı yapma eğitimleri verildi.

Eğitimin son aşamasında oluşturulan senaryo kapsamında, arızaya giden ekibin çığ düşmesi sonucu karın altında kalması canlandırıldı. Ekipteki birinin çığdan kurtularak kimlerle irtibata geçmesi ve çığ alanında nasıl hareket etmesi gerektiği ile ilgili tatbikat yapıldı. Ayrıca yaşam sinyali denilen cihazlarla da aramaların nasıl yapıldığı gösterildi, personel bu konularda da bilgilendirildi.

Eğitim alanlar arasında yer alan Yüksekte Çalışma Eğitmenlerinden Muhammed Emin Kartal: "Zorlu ve çetin kış koşullarının yaşandığı bir bölgede görev yapıyoruz. Hizmet bölgemizdeki dağlık ve engebeli alanların fazla olması, müdahaleye giderken çığ düşmesi ve donma olayları ile karşılaşma riskimizi artıyor. Bu nedenle AFAD ekipleri tarafından her yıl aldığımız bu eğitimler hayati önem taşıyor. Eğitimlerimiz teorik, uygulama ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada gerçekleşti. Çığ bölgesine ulaşım, güvenli yaklaşım, arama, kazı, ikinci kez çığ düşmesi, gözetleme, kar altında kalanlara kısa sürede ulaşma ve malzemeler hakkında bilgiler edinerek, bunlara yönelik uygulama yaptık. Son gün de tatbikatımızı gerçekleştirerek eğitimimizi tamamladık" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli? Serhat Bedir Gidiş kimdir? Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş kaç yaşında, nereli? Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli? Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli? Oğuz Uslu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu kaç yaşında, nereli? Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli? Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli? İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title