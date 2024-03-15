Aras Elektrik, personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi

Çetin kış şartlarının yaşandığı Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, kış aylarında olası çığ düşmelerine karşı personele "Çığda Arama ve Kurtarma Eğitimi" verdi.

30 kişilik ekibin katıldığı eğitim 5 gün sürdü. Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitim; teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı.

Eğitimin ilk aşamasında 2 gün süren teorik eğitimlerde katılımcılara çığ bilgisi, beslenme ve barınma, ilk yardım ekibi oluşturma, çığ bölgesine ulaşım, güvenli yaklaşım, arama, gözetleme, kar altında kalanlara kısa sürede ulaşma ve malzemeler hakkında bilgiler verildi.

Eğitimin ikinci aşaması olan saha uygulaması Konaklı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Bu eğitimde, kar altında kazazede arama, bulma ve çıkarma, fiziksel ve psikolojik kontrol yapma, güvenli alana sevk etme, karda yürüyüş teknikleri ve sahada olumsuz durumlarda ekiplerin kendilerini korumaları için acil durum barınağı yapma eğitimleri verildi.

Eğitimin son aşamasında oluşturulan senaryo kapsamında, arızaya giden ekibin çığ düşmesi sonucu karın altında kalması canlandırıldı. Ekipteki birinin çığdan kurtularak kimlerle irtibata geçmesi ve çığ alanında nasıl hareket etmesi gerektiği ile ilgili tatbikat yapıldı. Ayrıca yaşam sinyali denilen cihazlarla da aramaların nasıl yapıldığı gösterildi, personel bu konularda da bilgilendirildi.

Eğitim alanlar arasında yer alan Yüksekte Çalışma Eğitmenlerinden Muhammed Emin Kartal: "Zorlu ve çetin kış koşullarının yaşandığı bir bölgede görev yapıyoruz. Hizmet bölgemizdeki dağlık ve engebeli alanların fazla olması, müdahaleye giderken çığ düşmesi ve donma olayları ile karşılaşma riskimizi artıyor. Bu nedenle AFAD ekipleri tarafından her yıl aldığımız bu eğitimler hayati önem taşıyor. Eğitimlerimiz teorik, uygulama ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada gerçekleşti. Çığ bölgesine ulaşım, güvenli yaklaşım, arama, kazı, ikinci kez çığ düşmesi, gözetleme, kar altında kalanlara kısa sürede ulaşma ve malzemeler hakkında bilgiler edinerek, bunlara yönelik uygulama yaptık. Son gün de tatbikatımızı gerçekleştirerek eğitimimizi tamamladık" dedi. - ERZURUM