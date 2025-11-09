Haberler

Aras Elektrik, Doğubayazıt'taki Yatırımlarıyla Enerji Güvenliğini Artırıyor

Aras Elektrik, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde enerji arz güvenliğini artırmak için önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. 300 milyon TL'lik yatırımla şebeke dayanıklılığı güçlendi, yeni altyapılar kuruldu ve kayıp-kaçak oranları düştü.

Aras Elektrik, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zorlu coğrafi koşullar ve geniş hizmet alanı nedeniyle enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. İlçede yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları sayesinde şebekenin dayanıklılığı ve hizmet sürekliliği güçleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aras Elektrik İl Koordinatörü Cemal Erkoç, Doğubayazıt'ın stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "İran sınırında yer alan Doğubayazıt, 120 bin nüfusuyla bölgemizin önemli yerleşimlerinden biri. 44 bin aktif abonemize kesintisiz enerji sağlamak için 50'si saha personeli olmak üzere toplam 60 çalışanımız ve 20 araçlık filomuzla 7/24 sahadayız. Arıza onarımlarından şebeke bakımına, yeni bağlantılardan aydınlatma projelerine kadar tüm süreçleri titizlikle yürütüyoruz."

Erkoç, 2024-2025 yıllarında ilçeye kazandırılan yatırımlara da değinerek şu bilgileri paylaştı: "Son iki yılda Doğubayazıt'a 300 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda birçok noktada nakil hatlarını ve trafoları yeniledik. Özellikle çevre yolu ve transit güzergahlarda yaptığımız aydınlatma modernizasyonlarıyla gece güvenliğini artırdık. Kalecik, İncesu, Gürbulak, Karabulak ve Somkaya köylerinde tamamladığımız altyapı çalışmalarıyla da şebekemizi daha güçlü ve dayanıklı hale getirdik. Bu sayede kayıp-kaçak oranlarında düşüş sağlandı."

Teknolojik altyapı yatırımlarına da önem verdiklerini belirten Erkoç, uzaktan okuma sistemli sayaçların bölgeye sağladığı avantajları şöyle aktardı: "PLC teknolojisine sahip sayaçlarımızın montajını sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde tüketim verileri otomatik olarak Müşteri Bilgi Sistemi'ne aktarılıyor, manuel işlem hataları azalıyor, izleme ve müdahale süreçleri hızlanıyor. Böylece operasyonel verimlilik artıyor ve kayıp-kaçakla mücadelede önemli kazanımlar elde ediyoruz."

Erkoç, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Gerçekleştirdiğimiz yatırımların etkisiyle Doğubayazıt'ta kesinti sayısı ve sürelerinde azalmalar yaşandı. Arıza müdahale sürelerini kısaltarak vatandaşlarımıza daha kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji hizmeti sunuyoruz. Aras Elektrik olarak bölge genelinde enerji altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
