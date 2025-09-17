Aras EDAŞ CFO'su Arzu Miroğlu, Finance Network Awards'ta Ödül Aldı

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) CFO'su Arzu Miroğlu, Avrupa'nın önde gelen finans platformlarından Finance Network tarafından düzenlenen prestijli Finance Network Awards'ta Mesleki Başarı Ödülüne layık görüldü.

Finans dünyasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen bu anlamlı ödül, sektöründe fark oluşturan vizyoner liderlik sergileyen ve mesleğine ilham katan profesyonellere veriliyor. Arzu Miroğlu'nun bu önemli başarısı, sadece bireysel bir takdir değil, aynı zamanda Türkiye finans sektörünün küresel arenadaki gücünü ve yetkinliğini de gözler önüne seriyor.

Finance Network Awards, her yıl binlerce finans yöneticisinin takip ettiği, seçkin konuşmacıların ağırlandığı ve sektörün geleceğine ışık tutan bir platformda gerçekleşiyor. Bu yılki ödül töreni de yine geniş katılımlı bir etkinlikle taçlandırıldı.

Finance Network'ün bir sonraki büyük buluşması, 12 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek Online Summit formatındaki zirvede gerçekleşecek. Zirvede onlarca oturum ve finans dünyasına dair en güncel, yenilikçi konular katılımcılarla buluşturulacak.

Arzu Miroğlu'nun bu prestijli ödüle layık görülmesi, finans sektöründe kadın liderliğinin, stratejik vizyonun ve mesleki uzmanlığın ne denli kritik bir rol oynadığını bir kez daha vurguluyor. - ERZURUM