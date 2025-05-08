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Aras EDAŞ, Çalışan Güvenliğini Önceliklendiriyor

Aras EDAŞ, Çalışan Güvenliğini Önceliklendiriyor
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Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., çalışan sağlığı ve güvenliğini kurum kültürünün temel yapı taşı olarak benimseyerek, 7 ildeki İSG uygulamalarını titizlikle sürdürüyor. Zorunlu eğitimler, acil durum müdahale ekipleri ve düzenli sağlık kontrolleri ile güvenliğin sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., çalışan sağlığı ve güvenliğini yalnızca yasal bir zorunluluk değil, kurum kültürünün temel yapı taşı olarak benimsiyor. Şirketin sorumluluk alanında yer alan 7 ilde yürütülen tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamaları titizlikle sürdürülüyor.

Aras EDAŞ'ta işe başlayan her personel, göreve başlamadan önce zorunlu İSG eğitimlerine tabi tutuluyor. Bu eğitimler arasında Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Çalışma Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İlkyardım Eğitimi gibi kapsamlı içerikler yer alıyor. Eğitimlerin yanı sıra, çalışanlara Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) doğru ve eksiksiz kullanımı da sahada düzenli olarak denetleniyor. Şirketin tüm sahalarında, KKD kurallarına uyulup uyulmadığı İSG uzmanları tarafından yerinde kontrol ediliyor.

Acil Durum Müdahale Ekipleri de Aras EDAŞ bünyesinde aktif olarak görev alıyor. Yangın, doğal afet, kimyasal sızıntı gibi durumlarda hızlı müdahale edebilmek adına oluşturulan bu ekipler, periyodik olarak tatbikatlara katılıyor ve olası risk senaryolarına karşı hazırlıklı hale getiriliyor. Ayrıca, çalışanların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesi amacıyla şirket bünyesinde görev yapan İşyeri Hekimi ve sağlık personeli tarafından kontroller de gerçekleştiriliyor.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün sürdürülebilirliği için yalnızca eğitim değil, denetim ve davranışsal gelişim süreçlerinin de önemine dikkat çeken Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş; "Aras EDAŞ olarak güvenliği sadece bir tedbir değil, bir kurum refleksi olarak görüyoruz. Tüm çalışanlarımızın sahada her gün aynı bilinçle hareket etmesini sağlamak için İSG'yi sürekli hatırlatan, geliştiren ve içselleştiren bir yaklaşım izliyoruz. Bizim için güvenliğin sürdürülebilir olması, enerji hizmetinin sürdürülebilirliği kadar önemli. Elektrik dağıtımı gibi yüksek risk içeren bir alanda faaliyet yürütürken iş sağlığı ve güvenliği her an ön planda tutulmalıdır. Bu bilinçle hareket ederek tüm saha ekiplerimizin kişisel koruyucu donanımlarını eksiksiz kullandığından, acil durumlara hazırlıklı olduğundan ve gerekli tüm eğitimleri aldığından emin oluyoruz. Aynı zamanda işyeri hekimimizle birlikte personelin sağlık süreçlerini de yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aras EDAŞ, her geçen yıl daha da gelişen İSG süreçleri, yenilenen politika ve prosedürleriyle çalışan güvenliğini güçlendirirken, hizmet kalitesini de yükseltmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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