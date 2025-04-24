Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin TL nakdi yardım yapılacak

Gaziantep'in Araban ilçesinde 'aile yılı' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin TL nakdi yardım yapılacak

Gaziantep Araban Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'aile yılı' ilan etmesinin ardından 0-18 yaş arası 3 ve üzeri çocuğu ailelere tek seferlik 10 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in aile yılı ilan edilmesi kapsamında ilçemizde 0-18 yaş aralığında 3 ve üzeri çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere vakfımızca tek seferlik 10 bin TL nakdi yardım yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın 24 Nisan-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP