Antalya OSB'deki Kadın İstihdamı Trafik Sorunu Nedeniyle Düşüyor

Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği'nin (OSİAD) konuğu olan Antalya OSB ve ATSO Başkanı Bahar, her geçen gün artan trafik sorunu nedeniyle Antalya OSB'deki kadın istihdamında ciddi düşüşler yaşanmaya başladığını söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığındaki bir yıllık süre içerisinde hayata geçirdikleri projeler ile sürdürdükleri çalışmalar hakkında katılımcılara kapsamlı bir sunum yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve ATSO Başkanı Ali Bahar, bu bir yılın en önemli çalışmasının Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) olduğuna dikkat çekti.

KOSB'un kuruluş çalışmalarının, dönemin ATSO Başkanı Çetin Osman Budak tarafından başlatıldığını, fakat son 7 yılda KOSB ile ilgili neredeyse hiçbir çalışma yapılmadığını belirten Bahar, "8 ay gibi kısa bir sürede Korkuteli OSB'yi önce mermer ihtisas OSB'den karma OSB'ye dönüştürdük, hemen ardından da tabularını aldık. Aynı hız ve kararlılıkla parselasyon ve altyapı çalışmalarını tamamlayıp 2025 yılı içerisinde ilk fabrikanın üretime başlamasını hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için de ne gerekiyorsa yapıp, var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Avukat bulundurma zorunluluğunda limit arttı"

Sektörlerin sorunları ile yakından ilgilendiklerini, sektör temsilcilerinden gelen talep, öneri ve şikayetleri zaman kaybetmeden ilgili makama iletip, çözüm için sıkı bir lobi çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Bahar, "Avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili asgari sermayenin artırılmasına ilişkin talebimiz karşılık buldu. 250 bin TL üstü asgari sermayesi olan şirketlere getirilen zorunluluk 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 1 milyon 250 bin TL ve üzeri olarak düzenlendi. ATSO seçim döneminde, Antalya OSB'nin operatif gücünü, ATSO'nun lobi gücü ile birleştirip kentimize ve ülkemize daha fazla katma değer sağlamak istediğimizi beyan etmiştik. Korkuteli OSB ve avukat bulundurma zorunluluğu gibi konularda geldiğimiz nokta, 'Antalya OSB'de tek kanatlı meleğiz, ATSO ile çift kanatlı melek olacağız ve Antalya için çalışacağız' söyleminin hayat bulmuş halidir. Antalya OSB sanayicilerinden ve ATSO üyelerinden aldığımız güç ile Antalya'mıza ve iş dünyamıza daha fazla katma değer sağlamak için tüm gücümüz ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

OSİAD üyesi Bölge sanayicilerine toplantıya gösterdikleri yoğun katılım ve teveccüh için teşekkür eden OSİAD Başkanı Erdal Kılıç, Antalya OSB'nin Türkiye'nin örnek ve öncü OSB'lerinden biri olmasında emeği geçen başta Başkan Ali Bahar olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri ile Bölge Müdürlüğü çalışanlarına, geçmişte olduğu gibi her zaman, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"En büyük şikayet trafik"

Toplantının ikinci bölümünde sanayicilerin sorularını yanıtlayıp talep ve önerilerini dinleyen Bahar'a en çok trafik sorunu ile ilgili şikayet ve talep geldi. Lara bölgesinde ikamet eden sanayiciler, Antalya OSB'den evlerine iki saati aşkın sürelerde varabildiklerini söyleyip yaşadıkları trafik çilesine adeta isyan etti. Trafik sorunu ile ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını söyleyen Ali Bahar, bu sorunun kadın istihdamını da olumsuz şekilde etkilediğini vurguladı. Bahar, özellikle Antalya OSB'de çalışan annelerin, trafik nedeniyle çok geç saatlerde evlerine ulaşabildiğini, ulaşım sürelerinin uzaması nedeniyle çocukları ile yeteri kadar ilgilenemeyen kadın çalışanların işten ayrılmak zorunda kaldığını, Antalya OSB firmalarının trafik sorunu nedeniyle hem yetişmiş iş gücünü hem de kadın çalışanlarını kaybettiklerini aktardı.

OSİAD Başkanı Erdal Kılıç ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona; Korkuteli OSB Başkan Vekili Osman Bahçe, Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Nazlı Sarı Delibaş, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Antalya OSB Teknopark ve Antalya OSB Teknik Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda bölge sanayicisi katıldı. - ANTALYA