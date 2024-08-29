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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda Rütbe Terfi Töreni

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen rütbe terfi törenine katıldı. Törende, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı emrinde görev yapan personellere yeni rütbeleri takdim edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen rütbe terfi törenine katıldı. Törende, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı emrinde görev yapan personellere yeni rütbeleri takdim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 9 Subay, 204 Astsubay ve 86 Uzman Jandarma ile Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı emrinde görevli 2 Subay ve 22 Astsubay bir üst rütbeye terfi ettiler. Terfi eden personele yeni rütbeleri Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı tören ile takdim edildi. Törene Vali Şahin'in yanı sıra, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Eğitim Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve askeri personeller katıldı.

"Türk ordusu devlet kuran köklü bir ordudur"

Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada terfi eden Jandarma ve Sahil Güvenlik personellerini tebrik ederek, "Türk ordusu dünyanın en eski ordularından birisidir. Bugün almış olduğunuz bu rütbeler Metehan döneminden beri ordumuzun en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Ordumuz köklü ve kurumsallaşmış bir yapıya sahiptir. Türk askerinin komutanlarına duyduğu saygı, bir babaya ve büyüğüne duyduğu saygıdan farklı değildir. Ordumuzun çok iyi bir şekilde organize olmasının temelinde bu yatar. Bizler kışlalarımızı peygamber ocağı olarak görüp, görevlerimizi de kutsal sayarız. Vatan savunması için canımızı vermekten bir an bile tereddüt etmeyiz. Bu sebeple güvenlik güçlerimizin dünyada başka bir örneği yoktur. Tüm güvenlik güçlerimizi selamlıyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi. Tören, terfi alan Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline rütbelerinin takdimi ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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