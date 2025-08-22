Antalya'da Yapı İzinleri Artıyor: 2025'in İkinci Çeyreğinde 5 Bin 546 Daire Ruhsatı

TÜİK verilerine göre, Antalya'da 2025'in ikinci çeyreğinde 5 bin 546 daireye yapı ruhsatı verilmişken, 6 bin 311 daireye ise yapı kullanma izin belgesi verildi. Isparta ve Burdur'daki verilere de yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistiklerine göre, Antalya'da Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemlerde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 5 bin 546, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 6 bin 311 oldu.

Isparta ve Burdur rakamları

Isparta'da aynı dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 5, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 580 olurken, Burdur'da bin 1 daireye yapı ruhsatı, 431 daireye ise yapı kullanma izin belgesi verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
